Aged CareWorkforce

Aged care ENs to be replaced with cheaper, less skilled staff

The provider says EN care only contributes 10 per cent towards mandatory care minute targets

NCA NewswireAugust 26, 2025
0 2 minutes read
BlueCare is slashing its enrolled nurse workforce. Picture: NCA Newswire.

Queensland’s largest aged care provider BlueCare is slashing its nursing workforce to cut costs in a move a union warns will put elderly lives at risk.

Please login below to view content or subscribe now.

Membership Login

Tags

Related Articles

Portrait of nurse with a stethoscope at the patient's home. The Nurse looks at the camera

$21m in scholarships for aged care nurses

August 19, 2025

Patchwork of healthcare workforce policies

August 19, 2025

60,000 hospital workers receive wage bump

August 12, 2025

NSW nurses offered ‘interim’ pay deal

August 12, 2025

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright 2025, NationwideNews Pty Ltd All Rights Reserved. Registration on or use of this site constitutes acceptance of our Terms and Conditions and Privacy Policy
Back to top button